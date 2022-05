La star du tennis français Gilles Simon, 37 ans, a annoncé qu’il raccrocherait la raquette en fin de saison.

« Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Elle s’arrêtera à la fin de l’année. Un énorme MERCI à tous ceux qui l’ont rendue possible. Il n’y a aucune tristesse, aucun regret. Juste la volonté de mettre tout ce qu’il me reste. Sur chaque match, jusqu’à la fin », a-t-il tweeté ce samedi. Gilles Simon a débuté sur le circuit en 2004. Il connaît son firmament en 2008 avec des victoires contre les trois meilleurs mondiaux de l’époque, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic et une place dans le Top 10 du classement ATP.