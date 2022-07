Caroline Garcia pourra fêter ses retrouvailles avec les 8es de finale à Wimbledon déjà atteints en 2017, contrairement à Ugo Humbert qui a échoué vendredi au 3e tour et restera sur son souvenir de 2019.

Une autre Française était en lice vendredi, mais Diane Parry a logiquement subi la loi de la N.2 mondiale Ons Jabeur. Trois Tricolores tenteront encore samedi de se hisser en 8es: Alizé Cornet, Harmony Tan et Richard Gasquet.

Garcia se qualifie :

« Je suis juste en 8es de finale, j’ai l’impression qu’il y a encore un immeuble à gravir » : Caroline Garcia, toute heureuse de sa victoire au 3e tour contre la Chinoise Shuai Zhang (41e) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) n’entend pas se laisser griser. « Ca faisait longtemps que je n’avais pas fait de deuxième semaine de Grand Chelem et je suis très contente de mon match d’aujourd’hui, de la manière, de la bataille et de la façon dont je suis allée chercher la victoire dans les deux tie-breaks », a commenté la Lyonnaise de 28 ans qui n’avait pas atteint les 8es de finale en Majeur depuis Roland-Garros 2020.

Depuis son parcours en 2017, elle n’avait plus remporté le moindre match à Wimbledon. Elle tentera dimanche de se hisser en quarts en défiant la Tchèque Marie Bouzkova (66e). Garcia a remporté la semaine dernière à Bad Homburg le 8e titre de sa carrière et a donc aligné vendredi une huitième victoire d’affilée, ce qui ne lui était plus arrivé depuis qu’elle avait réussi le doublé Wuhan-Pékin en 2017.

A Wimbledon, elle joue avec deux énormes bandages aux deux cuisses et a été examinée par un kiné sur le court durant son match contre Zhang à plusieurs reprises. « Il faut continuer de gagner, repousser les limites. Une petite douleur n’a jamais tué personne ! », a-t-elle lancé.

Parry et Humbert éliminés dès le troisième tour

Pour son premier Wimbledon, Diane Parry (77e) n’a pas pu faire grand chose contre la N.2 mondiale Ons Jabeur qui s’est imposée 6-2, 6-3 en 1h08. La Française de 19 ans avait battu sa première joueuse du Top 10 à Roland-Garros en mai, la Tchèque Barbora Krejcikova, diminuée il est vrai par le Covid. Mais à Wimbledon, rien à faire contre Jabeur. Parry atteignait le 3e tour d’un Majeur pour la deuxième fois d’affilée, après Roland-Garros. La défaite est plus dure pour Ugo Humbert (112e) qui a mené avant de s’incliner face au Belge David Goffin (58e) 4-6, 7-5, 6-2, 7-5. Après des mois compliqués au cours desquels il a coulé au classement, l’ex-N.25 s’était offert une victoire de prestige aux dépens du finaliste du dernier Roland-Garros, Casper Ruud (6e). Mais le Norvégien n’est pas un spécialiste du gazon et vendredi, Humbert n’a pas eu les ressources nécessaires face à Goffin qui semble retrouver petit à petit le tennis qui lui a permis de monter jusqu’au 7e rang mondial en 2017.

AVEC AFP