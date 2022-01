Gaël Monfils va entamer la saison 2022 avec une nouvelle raquette après avoir signé un partenariat avec Decathlon, a annoncé la marque française lundi.

« On est très fiers de vous annoncer que Gaël Monfils jouera avec nos produits Artengo pour les 5 prochaines années (raquette, chaussures et textile) ! », a tweeté Decathlon. Le 21e mondial jouait jusqu’ici avec une raquette Wilson et portait des tenues de la marque Asics.

Monfils, N.1 français, doit démarrer sa saison cette semaine au tournoi ATP d’Adélaïde avant de prendre part à l’Open d’Australie. Il avait terminé l’année 2021 sur un forfait en plein Masters 1000 de Paris en raison d’une lésion musculaire aux adducteurs. Pas mécontent de laisser derrière lui une « année horrible », il a affiché son envie d’arriver « au top » en 2022, « avec de gros résultats d’entrée ».