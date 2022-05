On vient d’apprendre le forfait de Gaël Monfils au Masters 1000 de Rome qui se tiendra la semaine prochaine, après son retrait déjà de Monte-Carlo et de Barcelone pour motif de blessure au pied.

Le Français retrouvait la compétition cette semaine lors du Masters 1000 de Madrid et démarrait sa saison sur terre. Malheureusement, le parisien aura été stoppé au deuxième tour seulement, s’inclinant pour la 18e fois en autant de rencontres face à Novak Djokovic. Alors qu’il avait déjà manqué Monte-Carlo et Barcelone, et qu’il n’a pu jouer que deux matchs à Madrid, le voilà maintenant forfait pour Rome qui se tiendra du 9 au 15 mai. S’il est encore inscrit pour l’ATP 250 de Lyon qui aura lieu une semaine avant Roland-Garros, force est de constater que sa préparation pour les Internationaux de France se complique un peu.