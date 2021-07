En couple depuis quelques temps avec Elina Svitolina, Gaël Monfils va passer la vitesse supérieur avec la phase du mariage.

Ce jeudi matin, le Parisien a fait une annonce pour le moins surprenante et révèle qu’il va épouser la joueuse ukrainienne dans les heures à venir. Le mariage aura lieu ce vendredi entre les deux tourtereaux, suite à un message a publié sur les réseaux sociaux disant que c’était le dernier jour pour Svitolina d’être sa fiancée. Séparés en février dernier, il se sont remis ensemble un mois plus tard et semblent plus amoureux que jamais. Ils ont même fondé un compte Instagram commun qui a eu beaucoup de succès : GEMS life. On leur souhaite que du bonheur !