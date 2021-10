Engagé ce week-end avec l’équipe du monde dans la Laver Cup, Nick Kyrgios a disputé son dernier match pour l’année 2021.

Via son compte Instagram, l’Australien a annoncé qu’il ne jouerait plus en 2021. Il parle de son genou qui le fait souffrir depuis plusieurs semaines et précise qu’il joue sous infiltration ces derniers temps. Il préfère donc rester à la maison afin de se soigner et pouvoir retrouver les courts en 2022. Une saison galère pour l’imprévisible australien qui est aujourd’hui classé au 96e rang mondial. Il devrait sortir du Top100 d’ici la fin de l’année. Son bilan cette année, 15 matchs officiels pour 7 victoires et 8 défaites.