Auréolé d’un 13e titre à Roland Garros ce dimanche, Nadal a remporté dans le même temps son 20e tournoi du Grand Chelem et égale donc Roger Federer. En réaction, le Suisse s’est empressé de féliciter son meilleur ennemi sur les réseaux sociaux d’une très belle manière.

“J’ai toujours eu le plus grand respect pour Rafa en tant que personne et en tant que champion, écrit le désormais co-recordman des titres en Grand Chelem. Il a été mon plus grand rival depuis tant d’années, je crois que nous nous sommes mutuellement poussés pour devenir de meilleurs joueurs. C’est donc un grand honneur pour moi de le féliciter pour sa 20e victoire en Grand Chelem. Ce treizième triomphe à Roland Garros est l’un d’un des plus grands accomplissements dans le sport. J’espère que 20 n’est qu’une étape supplémentaire dans ce voyage qui continue pour nous deux. Bien joué, Rafa. Tu le mérites” a commenté Roger Federer. Classe, comme toujours.