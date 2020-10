L’Italien Fabio Fognini, numéro 16 mondial, a annoncé ce mercredi être positif au coronavirus. Il a donc été dans l’obligation de se retirer du tournoi de Sardaigne.

“Ce matin, j’ai été testé positif au Covid-19. Les symptômes sont très légers, un peu de toux et de fièvre, mal de tête… Malheureusement la mauvaise nouvelle est arrivée“, a-t-il déclaré sur Instagram. “Je suis déjà à l’isolement et je suis convaincu que je vais m’en remettre bientôt“. De son côté, la Fédération italienne de tennis s’est voulu rassurante. “Tous ceux avec qui Fognini a été en contact direct ont été placés à l’isolement et soumis à de nouveaux tests, comme le stipule le protocole sanitaire.”

Fognini devait jouer ce mercredi pour le 2ème tour du tournoi de Sardaigne, afin d’affronter l’Espagnol Roberto Carballes. Il a directement été remplacé par le Croate Danilo Petrovic.