Battu hier après-midi en cinq manches au premier tour de Wimbledon par le Suédois Mikael Ymer, Jo-Wilfried Tsonga est revenu sur cette défaite et pourrait même avoir disputé son dernier match sur le gazon anglais.

« C’est un Wimbledon en plus pour moi et c’est positif. Je vais continuer à travailler, je suis encore motivé pour ça, j’ai envie de revenir ici et d’être un peu meilleur la prochaine fois. Après, ce n’est pas sûr que j’y parvienne. Je vais avoir un deuxième enfant, ce qui va me prendre beaucoup d’énergie. Je vais peut-être sortir du Top 100, ce sera donc difficile de revenir si je ne suis pas qualifié directement dans le tableau principal. Je n’y ai pas pensé en sortant du court, mais c’est une réalité. » A-t-il confié devant les médias après son match.