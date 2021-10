Kristina Mladenovic, éprouvée « physiquement et psychologiquement », a décidé de mettre un terme prématuré à sa saison, a-t-elle annoncé après sa défaite au 2e tour du tournoi WTA 250 de Nur Sultan.

« Bonjour à tous, je suis au regret de vous annoncer ma décision de mettre un terme à ma saison. Ces derniers mois ont été éprouvants à la fois physiquement et psychologiquement et je ressens le besoin de faire une pause », écrit-elle sur son compte Instagram. « Je vais profiter de cette période pour me ressourcer puis reprendre l’entraînement pour la saison prochaine en temps voulu », ajoute la Française, 62e mondiale.

Elle renonce notamment cette année à jouer la Fed Cup, rebaptisée Billie Jean King Cup, du 1er au 6 novembre à Prague. Elle avait apporté une contribution décisive à la victoire de la France lors de la dernière édition de la compétition par équipes nationales en 2019, en remportant ses deux simples en finale en Australie contre Ajla Tomljanovic et Ashleigh Barty. Depuis, Mladenovic est en panne de résultats. Au Kazakhstan, elle a été éliminée par la Russe Anastasia Potapova (80e) 1-6, 6-4, 6-3.