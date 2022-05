Dominic Thiem a concédé hier sa 5e défaite en autant de rencontres depuis son retour de blessure. L’autrichien veut se montrer optimiste mais ne peut s’empêcher d’exprimer sa frustration.

Plus d’un an plus tard, Dominic Thiem retrouve de la régularité sur le circuit. Seul bémol, il n’a toujours pas décroché sa première victoire depuis son retour. Mais plusieurs signes sont encourageants, et l’autrichien continue de progresser match après match. Malgré la défaite de la veille au premier tour du Masters 1000 de Rome face à Fabio Fognini, l’ancien numéro 3 mondial a certainement affiché son meilleur tennis depuis sa reprise. Pas suffisant pour empêcher sa frustration néanmoins « Je suis très frustré en ce moment, évidemment. Les choses se sont encore améliorées depuis Madrid, c’est bien, les statistiques sont de mieux en mieux. Le pourcentage de premier service, les points gagnés sur le service et également le second service étaient meilleurs dans le premier set. Je n’ai eu aucun point de rupture, je dois travailler là‐dessus. Ensuite, dans le tie‐break, tout devient plus tendu, mais mon coup droit n’est toujours pas là, nous verrons au prochain tournoi ».