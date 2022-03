Les mobilisations des sportifs ukrainiens continuent à se cumuler. Après Serhiy Stakhovsky, c’est désormais Alexandr Dolgopolov qui a décidé de prendre les armes en volontariat pour aller combattre la Russie de Poutine. Retraité depuis 2021, l’ancien numéro 13 mondial ukrainien a murement réfléchi sa décision de remplacer ses raquettes de tennis aux fusils d’assaut.

« À ce moment‐là, j’avais déjà commencé à pratiquer le tir, et j’ai eu la chance qu’un ancien soldat professionnel m’ait entraîné pendant 5–7 jours. Ils étaient vraiment heureux de m’aider une fois qu’ils ont entendu mon objectif, un grand merci à nos amis turcs. Je ne suis pas Rambo en une semaine, mais je suis assez à l’aise avec les armes, et je peux toucher la tête 3 fois sur 5, à 25 mètres dans un environnement calme et pratique. C’est ma maison, et nous allons la défendre ! Avec tous les gens qui sont restés ! Un grand merci et un grand respect à toutes les personnes célèbres sur le terrain. Beaucoup de respect et je suis fier de l’unité du pays, sous la pression d’un dictateur fou. La vérité est derrière nous et c’est notre terre ! Je resterai à Kiev jusqu’à notre victoire et après. »