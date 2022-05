La Française Océane Dodin, qui n’a fait qu’une bouchée jeudi de la Suissesse Viktorija Golubic, va défier en demi-finale du tournoi sur terre battue de Strasbourg l’Allemande Angelique Kerber, ex-N.1 mondiale et difficile vainqueur de la Polonaise Magda Linette.

Trente-huit coups gagnants pour à peine quatre fautes directes : ces deux chiffres résument la performance réalisée par Océane Dodin face à Golubic. Etouffée par la puissance de la Lilloise (94e), la 60e mondiale et quart de finaliste à Wimbledon l’an dernier, a été balayée 6-3, 6-0 en à peine plus d’une heure. C’était « l’un de mes meilleurs matches », s’est félicitée Dodin, 25 ans. « Le match parfait (…) Il y a des jours comme ça où on est un peu sur son nuage. »

Vendredi, elle affrontera pour une place en finale l’Allemande Angelique Kerber, 22e mondiale et tête de série N.2. L’ex-N.1 mondiale, 34 ans, a difficilement écarté la Polonaise Magda Linette (56e) en trois sets, 6-2, 4-6, 6-4, à sa cinquième balle de match. L’autre demi-finale de ce tournoi WTA 250 opposera vendredi la tête de série N.1, la Tchèque Karolina Pliskova, 8e mondiale, à la Slovène Kaja Juvan, 21 ans et 81e à la WTA.