Eliminé en demi-finale du Masters de Londres hier soir par Dominic Thiem, Novak Djokovic revient sur cette défaite et ne peut que féliciter son adversaire revenu de très loin.

Après la rencontre, le Serbe a répondu aux questions des journalistes et précise que l’Autrichien a fait preuve d’un caractère exceptionnel surtout dans le tie-break du troisième set.

« Ce qu’il a fait à partir de 0-4 (dans le tie-break du 3e set) était incroyable. Je ne pense pas avoir mal joué, j’ai passé toutes mes premières balles, mais il tapait de toutes ses forces et tout rentrait, (il trouvait) des angles… Qu’est ce que je pouvais faire ? J’avais le contrôle à 4-0 pour moi, j’étais tout près de gagner mais il m’a arraché (la victoire) et il la mérite parce qu’il a tout fait pour et tout a marché pour lui. Mais ça arrive, je ne peux pas toujours gagner ». Estime le Serbe qui aura tout de même sauver 6 balles de matchs avant de déposer les armes en 3 manches 7-5 / 6-7 / 7-6.