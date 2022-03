L’année 2022 n’est pas de tout repos pour Novak Djokovic. Le Serbe a confirmé ce mardi qu’il n’était plus entraîné par Marian Vajda, coach avec qui il travaillait depuis 2006.

« Marian a été à mes côtés pendant les moments les plus importants et les plus mémorables de ma carrière. Ensemble, nous avons accompli des choses incroyables et je lui suis reconnaissant de son amitié et de son dévouement au cours des 15 dernières années. Bien qu’il quitte l’équipe professionnelle, il fera toujours partie de la famille et je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu’il a fait », a déclaré Novak Djokovic dans un communiqué publié sur son site.

D’un accord commun, les deux hommes ont décidé de mettre fin à leur belle collaboration, durant laquelle Djokovic a remporté 20 Grand Chelem.