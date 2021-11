Le N.1 mondial du tennis Novak Djokovic ne participera « probablement pas » à l’Open d’Australie, du fait des conditions annoncées de vaccination obligatoire, a relaté son père.

« Bien sûr qu’il voudrait de tout son coeur y aller. Parce qu’il est un sportif et parce qu’il y a là-bas beaucoup de nos compatriotes, la diaspora, qui seraient ravis de voir Novak », a déclaré le père de Novak, Srdjan Djokovic, lors d’une interview accordée à la chaîne serbe Prva TV. « Mais je ne sais vraiment pas si ça se passera. Probablement pas dans ces conditions, avec ce chantage et alors que c’est fait de cette façon (…) Je ne ferais pas ça comme ça, et il est mon fils, alors vous pouvez en tirer les conclusions pour savoir s’il participera au tournoi ou pas », a-t-il continué.

À Melbourne, Djokovic aurait visé son 21e titre (record) en Grand Chelem, son 10e en Australie.