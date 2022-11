Ce vendredi, Novak Djokovic s’est qualifié pour sa 8e demi-finale du Rolex Paris Masters en surclassant Lorenzo Musetti, 6-0 6-3.

Novak Djokovic n’avait pas de temps à perdre ce soir en quart de finale du Masters 1000 de Paris. Le Serbe n’aura eu besoin que de 24 minutes pour plier le premier set face à l’Italien Lorenzo Musetti. Le second aura été un peu plus long, mais Djoko s’impose bien en deux manches : 6-0, 6-3. Tête de série n°6, il rejoint les demi-finales sans trembler et affrontera ce week-end le vainqueur du dernier match de la soirée, opposant Stefanos Tsitsipas à Tommy Paul.