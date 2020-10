Présent en conférence de presse jeudi soir après sa qualification pour le troisième tour de Roland-Garros plus tôt dans la journée, le Bulgare Grigor Dimitrov a donné des nouvelles de son ex-fiancée, Maria Sharapova.

L’ancien numéro 3 mondial Grigor Dimitrov a profité de son passage en conférence de presse ce jeudi, après sa qualification pour le troisième tour de Roland-Garros, pour donner des nouvelles de son ancienne compagne, Maria Sharapova. Questionné à son sujet par le journaliste italien Ubaldo Scagnatta, le Bulgare a joué la carte de l’humour.

« Tu peux continuer à être jaloux. Tu as des raisons de l’être, je peux te le dire », a-t-il lancé, avant de reprendre plus sérieusement : « Non, non, elle va bien. C’est une vraie amitié entre elle et moi, une vraie relation. J’espère que tu la suis sur Instagram. Comme ça, tu pourras savoir ce qu’elle fait. Je ne m’inquiète pas pour elle. Elle est là où cela lui convient. »