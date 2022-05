Diane Parry s’est donné quelques heures pour savourer lundi sa victoire au premier tour de Roland-Garros contre la tenante du titre et N.2 mondiale Barbora Krejcikova, avant de se « reconcentrer » sur le tournoi et de retourner au travail pour « revivre ce genre d’émotions ».

Réalisez-vous l’exploit accompli ?

« Oui, je réalise, toujours super heureuse des émotions que je viens de vivre sur le court. Après, j’essaie de ne pas trop m’emballer non plus. Je suis toujours dans le tournoi, j’ai encore un match à jouer sûrement mercredi. Je vais essayer de profiter aujourd’hui, me reconcentrer tout de suite ensuite sur mon tournoi. »

Comment expliquez-vous votre début de match compliqué ?

« C’était compliqué, déjà, de rentrer sur ce court. On a forcément envie de bien faire devant les gens qui sont venus voir. Et puis ensuite, je joue la numéro 2 mondiale qui a gagné l’année dernière, et donc, on a forcément envie de bien jouer. Et je pense qu’on a tendance à surjouer de temps en temps, vouloir en faire un peu plus, alors qu’il n’y a peut-être pas forcément besoin. C’est ce dont je me suis rendu compte au fil du match et j’ai alors essayé de revenir un peu plus agressive pour plus jouer les points, plus aller les gagner que d’être attentiste et voir ce que cela allait donner. »

Est-ce un match fondateur pour vous ?

« Peut-être… Sûrement ! Il est sûr que c’est une très belle expérience pour moi. J’ai vécu de très belles émotions. Et puis, cela donne forcément envie de travailler encore plus pour revenir l’année prochaine et revivre ce genre d’émotions-là. Rejouer sur des grands courts et essayer de battre de très bonnes joueuses. C’est sûr, cela continue, ça me donne envie de travailler dur chaque jour. »