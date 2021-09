Blessé depuis plusieurs semaines maintenant et récemment forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ainsi que l’US Open, Rafael Nadal donne de ses nouvelles.

« J’ai été mieux, mais je vais bien. Un peu mal au pied. Le scénario était de jouer à Wimbledon, aux Jeux olympiques et à l’US Open. Dans le script, je n’étais pas boiteux aujourd’hui (rires). Je boite depuis quelques jours. Mais les scripts ne sont pas à suivre à la lettre. Il faut s’adapter et accepter les choses comme elles viennent. J’ai eu des choses fantastiques, des choses plus grandes que je n’aurais jamais imaginées, et aussi des moments plus compliqués sous forme de blessures, mais dans la mesure du possible, j’ai toujours eu un moyen d’aller de l’avant. Avec les années, il faut être réaliste, les choses se compliquent car le temps presse, mais je suis positif et j’apprécie la chance que j’ai de pouvoir vivre ce genre de choses« , a-t-il confié, lui est de retour à Majorque dans son Académie depuis quelques jours.