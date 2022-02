Contraint par des problèmes physiques constants, Juan Martín del Potro a annoncé sa retraite du tennis professionnel dès la fin de sa participation au tournoi de Buenos Aires qui débute ce lundi et où il réapparaîtra après deux ans d’absence des courts en raison de blessures.

Le tennisman de 33 ans originaire de Tandil a annoncé son départ en larmes lors d’une conférence de presse organisée avant le début de la compétition, au premier tour de laquelle il affrontera son compatriote Federico Delbonis. Del Potro argumente sa mise à l’écart du tennis en raison des problèmes qu’il rencontre avec son genou.

« C’est l’un des messages les plus difficiles que j’ai eu à transmettre. Je me retire du tennis. J’ai vécu un cauchemar avec mon genou et j’ai tout essayé pour me rétablir, mais cela n’a pas été possible. Je n’ai jamais imaginé une retraite si ce n’était pas en jouant. Je ne pouvais pas trouver un meilleur tournoi que celui de Buenos Aires pour le faire », a-t-il déclaré. À moins qu’il termine en triomphe à Buenos Aires, Del Porto fera ses adieux au tennis avec 22 titres, dont un Grand Chelem, l’US Open remporté en 2009 en battant Roger Federer en finale.