Ancien entraîneur du clan Boris Becker et Goran Ivanisevic notamment, l’Australien Bob Brett, grand nom dans le monde du tennis, s’est éteint à 67 ans des suites d’un cancer.

Triste nouvelle pour le monde de la petite balle jaune. Cette dernière vient de perdre un de ses plus grands entraîneurs. Bob Brett, célèbre pour avoir eu sous son aile de grands noms du tennis tels que Boris Becker (de 1987 à 1991), Goran Ivanisevic (91-95), Mario Ancic, Andreï Medvedev ou encore Nicolas Kiefer et plus récemment Marin Cilic, s’en est allé à 67 ans des suites d’un cancer.

Apprécié par ses pairs et ses élèves, l’Australien faisait l’unanimité partout où il passait. Sa disparition laisse un grand vide derrière lui et a provoqué une vague de tristesse dans le monde du tennis. Sur Twitter, son homologue Patrick Mouratoglou, entraîneur de Serena Williams, s’est montré particulièrement touché par cette nouvelle. « Je suis extrêmement attristé par la disparition de Bob Brett, avec qui j’ai collaboré pendant six ans et qui m’a tant appris au début de ma carrière de coach »