Battu hier soir par le Français Gaël Monfils au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Daniil Medvedev a perdu sa place de numéro un mondial au profit de Novak Djokovic. Cependant, il compte la récupérer dès la semaine prochaine à Miami.

Devant les médias, Medvedev est également revenu sur la place de numéro 1 qu’il perdra lundi. « Je n’ai pas eu de pression« , assure-t-il. « Je pensais que cela pourrait me donner plus de motivation, même si j’en avais déjà, mais je n’ai tout simplement pas réussi à trouver mon meilleur tennis. Maintenant que je sais que je vais la perdre, j’ai Miami pour la récupérer. Je me sens généralement un peu mieux à Miami en ce qui concerne mon tennis, donc je vais essayer de m’améliorer là-bas. Comme je le dis toujours, lorsque je joue mon meilleur tennis, il est très difficile de me battre, mais le plus difficile dans ce sport est de reproduire cette version semaine après semaine. C’est là que le Big Three est extraordinaire, car quelles que soient les conditions ou la surface, ils gagnent toujours des tournois ou des matchs impressionnants. Oui, je dois mieux jouer. » A confié le Russe qui sera très attendu en Floride dans quelques jours.