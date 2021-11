Numéro deux mondial et tête de série numéro deux dans ce Masters 1000 de Paris-Bercy, Daniil Medvedev s’apprête à affronter ce vendredi soir le jeune français Hugo Gaston en quarts de finale.

Avant de défier, la grosse surprise du tournoi, le Russe a évoqué ce match et il parle de cet adversaire qu’il trouve « marrant. » C’est sûr que quand je pense à Alcaraz et Gaston, je ne suis pas jeune ! Alcaraz, je ne sais même pas d’ailleurs s’il peut toujours jouer les juniors, même cette année. Si, c’est le cas, c’est exceptionnel ce qu’il fait. Quand j’ai fini l’année junior, j’étais 700 et j’ai réussi à gagner un Future à la fin de l’année. Donc, c’est exceptionnel ce qu’il fait. Quand à Hugo, il joue toujours bien en France. Je pense qu’il aime bien ça. J’ai commencé à regarder le match avant de venir ici. C’était 4 partout, c’était balle de break. Hugo a un bon niveau, il est marrant à regarder, » a expliqué Daniil Medvedev avant de retrouver le joueur de 21 ans ce vendredi soir.