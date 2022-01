Non-vacciné, Novak Djokovic attend toujours de connaître la décision définitive du gouvernement australien afin de valider de manière officielle sa participation au prochain Open d’Australie.

Suite de l’affaire entre les autorités australiennes et Novak Djokovic. Après avoir été libéré de sa rétention provisoire ce lundi, le Serbe ne compte pas se faire vacciner pour autant et on peut tout bonnement dire que c’est un antivax. Autorisé pour le moment à pouvoir disputer les internationaux d’Australie, le numéro un mondial se serait montré un brin provocateur. Il a déclaré au journaliste Richard Boutry que les non vaccinés ont « le sang pur. » Une attitude qui prouve bien que le Serbe e compte, en aucun cas se faire vacciner contre cette crise sanitaire. Journaliste foot pour « RMC », Daniel Riolo suit également de près le tennis et il a poussé un énorme coup de gueule sur les ondes de la radio. Il demande le bannissement à vie du « Djoker » en ce qui concerne le circuit ATP.