Alors que la saison ATP 2021 a officiellement débuté depuis quelques jours avec notamment les « qualifs » de l’Open d’Australie, délocalisées exceptionnellement à Dubaï pour les femmes et Doha pour les hommes, le premier majeur du calendrier à Melbourne se profile à l’horizon. Son directeur, Craig Tiley croise les doigts pour que l’événement se déroule dans les meilleures conditions.

Comme on pouvait s’y attendre malheureusement, le Covid-19 accompagnera une nouvelle fois la planète tennis dans cet exercice 2021, officiellement ouvert depuis peu avec les tournois d’Antalya et de Delray Beach pour les hommes ainsi que celui d’Abu Dhabi pour les femmes. En parallèle, le premier tour des « qualifs » de l’Open d’Australie a lui aussi débuté dans les destinations exotiques de Dubaï et de Doha. Les joueurs engagés dans le tableau final sont attendus vendredi dans la bulle sanitaire de Melbourne afin d’y respecter une quarantaine imposée de 14 jours.

Une organisation, synonyme de véritable casse-tête, qui pourrait se retrouver chamboulée pour x raisons. Malgré tout, le directeur du tournoi, Craig Tiley se veut positif et espère accueillir une jauge de spectateurs comprise entre 50 et 75% du public habituel. « Nous faisons tout pour organiser un Open d’Australie dans des conditions aussi proches que possible de 2020 », a-t-il assuré tout en reconnaissant que « d’un point de vue logistique, si on s’en sort, ce sera un petit miracle ».