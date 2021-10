Novak Djokovic, avec la Serbie, et Daniil Medvedev, avec la Russie, s’annoncent comme les têtes d’affiche de la phase finale de la Coupe Davis, organisée du 25 novembre au 5 décembre entre Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), selon les sélections nationales annoncées lundi.

Alexander Zverev, sacré champion olympique à Tokyo cet été et demi-finaliste de l’US Open dans la foulée, n’y participera pas, comme en 2019, lors de la première édition de la formule revisitée de l’épreuve par équipes plus que centenaire. Rafael Nadal, qui a écourté sa saison dès août, la faute à son pied gauche douloureux, non plus. Avec quatre joueurs dans le top 30, dont Medvedev, N.2 mondial et récent vainqueur de l’US Open, la Russie apparaît particulièrement redoutable. Et

l’Italie, avec son quintet Berrettini-Sinner-Sonego-Fognini-Musetti, particulièrement séduisante.

Groupe A:

Espagne: Pablo Carreño, Roberto Bautista, Carlos Alcaraz, Feliciano Lopez, Marcel Granollers

Russie: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Aslan Karatsev, Karen Khachanov, Evgeny Donskoy

Equateur: Emilio Gomez, Roberto Quiroz, Diego Hidalgo, Gonzalo Escobar, Antonio Cayetano March

Groupe B:

Canada: Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Brayden Schnur, Peter Polansky

Kazakhstan: Alexander Bublik, Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov, Andrey Golubev

Suède: Mikael Ymer, Elias Ymer, Jonathan Mridha, Andre Göransson

Groupe C:

France: Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut

Grande-Bretagne: Cameron Norrie, Daniel Evans, Joe Salisbury, Neal Skupski

République tchèque: Jiri Vesely, Tomas Machac, Zdenek Kolar, Jiri Lehecka, Lukas Rosol

Groupe D

Croatie: Marin Cilic, Borna Coric, Borna Gojo, Nikola Mektic, Mate Pavic

Australie: Alex de Minaur, John Millman, Jordan Thompson, Alexei Popyrin, John Peers

Hongrie: Marton Fucsovics, Attila Balazs, Zsombor Piros, Fabian Marozsan, Mate Valkusz

Groupe E

Etats-Unis: John Isner, Reilly Opelka, Taylor Fritz, Rajeev Ram, Jack Sock

Italie: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti

Colombie: Daniel Elahi Galan, Nicolas Mejia, Juan Sebastian Cabal, Robert

Farah

Groupe F

Serbie: Novak Djokovic, Filip Krajinovic, Dusan Lajovic, Laslo Djere, Miomir Kecmanovic

Allemagne: Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk, Kevin Krawietz, Tim Puetz

Autriche: Dennis Novak, Jurij Rodionov, Gerald Melzer, Oliver Marach, Philipp Oswald

