Sans Gaël Monfils, mais avec les valeurs montantes Ugo Humbert et Arthur Rinderknech, pour la première fois: le capitaine de l’équipe de France Sébastien Grosjean a défendu lundi un « mélange de jeunesse et d’expérience » pour la phase finale de la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre).

Sont également sélectionnés Richard Gasquet et les spécialistes du double Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Exit donc Monfils, le N.1 français (21e mondial), exit aussi Benoît Paire (44e), entre autres. « J’avais envie d’un mélange de jeunes joueurs, comme Ugo (Humbert) et Arthur (Rinderknech), et (de joueurs) d’expérience, avec Richard (Gasquet), Nicolas (Mahut) et Pierre-Hugues (Herbert) », a expliqué Grosjean en visioconférence. « J’ai discuté avec Gaël (Monfils), il comprend mon choix : Ugo aujourd’hui N.1 de l’équipe, avec deux jeunes en simple, et de l’expérience derrière », poursuit le capitaine. A 23 ans, Humbert (29e) est ainsi propulsé N.1 de l’équipe de France dès sa première sélection alors qu’il traverse une période délicate, lui qui s’est imposé à Halle, avant Wimbledon et a atteint les quarts de finale du tournoi

olympique fin juillet: on n’a plus vu le Messin depuis un mois et il reste sur quatre défaites consécutives sur le circuit principal. « C’est vrai qu’Ugo connaît une période un peu difficile depuis les JO, mais l’indoor, c’est une surface qu’il apprécie, c’est également une compétition qu’il aime, même s’il était juste +sparring partner+ en 2019. Il a vraiment envie de défendre les couleurs de l’équipe de France, il est très motivé », argumente Grosjean, en indiquant sa présence à Bercy la semaine prochaine.

Saison morose

Rinderknech, 65e mondial à 26 ans, et 4e Français à la Race, voit lui sa progression de plus de cent places depuis le début de la saison, ponctuée de quelques victoires références – contre Sinner et Bautista notamment – récompensée. « Il a gagné plus de cinquante matches cette année (35 sur 57 joués sur les circuits ATP et Challenger, NDLR). Il a cet esprit d’équipe avec son passage universitaire (aux Etats-Unis), mais surtout son nombre de victoires, ses ambitions et son niveau de jeu font qu’il mérite cette sélection », développe Grosjean. « Il y a vraiment cette fierté et cette envie de jouer en équipe de

France. » Cette sélection inattendue arrive au bout d’une saison plus que morose pour le tennis français masculin, la moins bonne depuis plus de quarante ans en Grand Chelem avec aucun huitième de finaliste. Pire, à Roland-Garros comme à Wimbledon, aucun n’a même dépassé le deuxième tour.

« Jouer à fond »

Le capitaine tricolore n’a toutefois pas fermé la porte à d’éventuels ajustements d’ici à la compétition. « Ca peut-être une éventualité, il reste quelques événements dans les mêmes conditions, et on a le droit de changer trois noms selon le règlement », répond-il. La phase finale de la Coupe Davis, étrennée en 2019 puis annulée en 2020 à cause du Covid-19, réunit 18 nations sur une dizaine de jours (25-5 décembre), cette fois entre Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie). Elle débute par une phase de poules : la France y affrontera la Grande-Bretagne et la République tchèque, à Innsbruck, pour tenter de se hisser en quarts de finale. Grosjean lui-même n’a pas caché ne pas en être un grand fan. « Si dans l’avenir il y a une évolution pour revenir à une formule +home and away+ (matches à domicile et à l’extérieur, NDLR), ce serait formidable, lâche le capitaine. Mais pour l’instant, c’est cette formule et il faut la jouer à fond. » « Ça reste l’équipe de France, les joueurs sont très fiers d’être sélectionnés, et j’ai senti aussi de la déception chez les autres, ça veut dire qu’ils sont toujours attachés à cette compétition », souligne-t-il. L’Espagne, tenante du trophée, ne pourra elle pas s’appuyer cette fois sur Rafael Nadal, pied gauche douloureux et saison écourtée, mais sa jeune pépite Carlos Alcaraz, récent quart de finaliste à l’US Open, sera au rendez-vous.

