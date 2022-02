Le numéro un Français a annoncé son forfait pour la Coupe Davis via un message publié sur Twitter. Gaël Monfils, que l’on a plus revu depuis sa défaite au premier tour de Montpellier, a donné de ses nouvelles et confie avoir eu quelques « pépins de santé probablement suite à la troisième dose ».

Depuis son titre à Adelaide et son quart de finale à l’Open d’Australie, Gaël Monfils n’a fait qu’enchainer les déconvenues et les forfaits. On ignorait les raisons de cette rechute, on en sait désormais un eu plus à travers les explications livrées sur son Twitter. « J’ai subi un petit pépin de santé (probablement suite à ma troisième dose de vaccin). Sur les conseils de mon médecin, j’ai décidé de prendre du temps pour me reposer. Je ne pourrai donc malheureusement pas jouer la Coupe Davis la semaine prochaine. J’espère pouvoir revenir aux Etats-Unis« , a-t-il déclaré. Le Parisien manquera donc la rencontre contre l’Équateur en Coupe Davis. On espère donc le revoir pour le premier Masters 1000 de la saison à Indian Wells.