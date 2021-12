Novak Djokovic a permis presqu’à lui seul à la Serbie d’éliminer le Kazakhstan en quarts de finale de la Coupe Davis, ce mercredi à Madrid.

Le N.1 mondial a d’abord égalisé en remportant facilement le second simple contre Alexander Bublik (36e) 6-3, 6-4 dans le second simple, après que Mikhail Kukushkin eu remporté le premier point pour le Kazakhstan face à Miomir Kecmanovic, 7-6 (7-5), 6-4, 7-6 (13/11). Puis Novak Djokovic, associé à Nikola Cacic, a remporté le double décifif face à la paire kazakhe composée d’Andrey Golubev et Aleksandr Nedovyesov, 6-2, 2-6, 6-3.

En demi-finale, la Serbie affrontera la Croatie. L’Allemagne est l’autre qualifiée pour le dernier carré. Elle affrontera le vanqueur de Russie – Suède.