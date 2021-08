Récent vainqueur des Jeux Olympiques en tennis chez les messieurs, Alexander Zverev a annoncé qu’il ne ferait pas parti de l’équipe allemand lors de la prochaine édition de la Coupe Davis qui se tient en novembre.

S’il n’a rien de particulier et aucune réticence par rapport à cette nouvelle compétition, il préfère se reposer pour revenir en forme la saison prochaine. « Je suis humain et il me faut des vacances. Nous jouons de janvier à octobre et je ne jouerai pas en novembre », a indiqué le N.5 mondial à la presse allemande ce mercredi. Agé de 24 ans, l’Allemand enchaîne les tournois et aura vécu une année 2021 ultra épuisante auréolé du plus beau titre de sa jeune carrière, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec une victoire sur numéro un mondial Novak Djokovic en demi-finale.