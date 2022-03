La N.1 mondiale de tennis Ashleigh Barty a annoncé cette nuit, à la surprise générale, prendre sa retraite à seulement 25 ans.

« Aujourd’hui est une journée difficile et remplie d’émotion pour moi parce que j’annonce ma retraite du tennis », a déclaré l’Australienne sur Instagram. « Je suis tellement heureuse, et je suis tellement prête et je sais juste maintenant dans mon coeur qu’en tant que personne, c’est la bonne décision ».

Pour rappel, Ashleigh Barty détient la première place du classement WTA depuis 2019. Dans sa carrière, elle a entre autres remporté trois titres du Grand Chelem en simple, à Roland-Garros en 2019, puis à Wimbledon en 2021 et à l’Open d’Australie cette année. « Je suis tellement reconnaissante pour tout ce que le tennis m’a donné, il m’a donné tous mes rêves et plus encore (…) Mais je sais que le moment est venu pour moi de m’éloigner, de poursuivre d’autres rêves et de poser les raquettes ».

La WTA a de son côté réagi en écrivant sur les réseaux sociaux : « Merci d’avoir été une incroyable ambassadrice pour ce sport et pour les femmes du monde entier. Tu nous manqueras beaucoup, Ash ».