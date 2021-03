Comme chaque lundi matin, la WTA sort son classement réactualisé avec notamment la belle performance de Garbine Muguruza vainqueur(e) du tournoi WTA de Dubaï.

Titrée samedi, l’Espagnole se retrouve désormais 13e mondiale et gagne même 3 places au classement WTA publié lundi. En tête, on retrouve Ashleigh Barty qui est toujours numéro une mondiale devant Naomi Osaka et la joueuse Roumaine Simona Halep. La Belge Elise Mertens est maintenant 17e à la place de la Britannique Johanna Konta. Côté françaises, Fiona Ferro recule et pointe au 43e rang, devant Caroline Garcia (50e), Kristina Mladenovic qui est 55e et Alizé Cornet 60e.

Classement WTA publié lundi :

1. Ashleigh Barty (AUS) 9.186 pts

2. Naomi Osaka (JPN) 7.835

3. Simona Halep (ROM) 7.255

4. Sofia Kenin (USA) 5.760

5. Elina Svitolina (UKR) 5.370

6. Karolina Pliskova (CZE) 5.205

7. Serena Williams (USA) 4.915

8. Aryna Sabalenka (BLR) 4.815

9. Bianca Andreescu (CAN) 4.735

10. Petra Kvitova (CZE) 4.571

11. Kiki Bertens (NED) 4.505

12. Belinda Bencic (SUI) 4.260

13. Garbine Muguruza (ESP) 4.235 (+3)

14. Jennifer Brady (USA) 3.765 (-1)

15. Victoria Azarenka (BLR) 3.665 (-1)

16. Iga Swiatek (POL) 3.570 (-1)

17. Elise Mertens (BEL) 3.310 (+1)

18. Johanna Konta (GBR) 3.206 (-1)

19. Madison Keys (USA) 3.075

20. Marketa Vondrousova (CZE) 2.957

…

43. Fiona Ferro (FRA) 1.649 (-4)

50. Caroline Garcia (FRA) 1.570 (-3)

55. Kristina Mladenovic (FRA) 1.455 (-2)

60. Alizé Cornet (FRA) 1.320 (-1)