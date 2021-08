Comme chaque lundi, la WTA sort son classement actualisé après les tournois de la semaine dernière en l’occurence San Jose et Cluj-Napoca cette fois-ci.

Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont

respectivement grimpé de trois et cinq rangs au classement WTA publié lundi,

malgré leur élimination en huitièmes de finale du tournoi de San José, à

l’inverse de la Canadienne Bianca Andreescu (8e) qui a reculé de trois places.

Mladenovic, première Française, est désormais 57e, et Garcia 63e. Alizé

Cornet, éliminée dès son entrée en lice au tournoi de Cluj-Napoca, conserve sa

59e place, tandis que Fiona Ferro, au repos la semaine dernière, descend d’un

échelon (84e).

La hiérarchie du circuit féminin reste dominée par l’Australienne Ashleigh

Barty, au repos depuis son élimination précoce du tournoi olympique fin

juillet. Mais la cinquième place, anciennement occupée par Andreescu, est

désormais la propriété temporaire de l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Quelques heures après sa victoire au tournoi de San José, l’Américaine

Danielle Collins a gagné huit places pour se hisser en 28e position.

L’Allemande Andrea Petkovic, lauréate à Cluj-Napoca de son premier titre

WTA depuis 2015, progresse de 23 places pour s’installer en 68e position.

Finaliste malheureuse, l’Egyptienne Mayar Sherif gagne 22 places et atteint

son meilleur classement (97e).