Comme chaque lundi, la WTA actualise son classement en prenant en compte les tournois de la semaine dernière.

Finaliste à Lausanne, la Français Clara Burel fait un bond au classement avec 27 places gagnées et se retrouve désormais 98e joueuse mondiale. Avec des victoires sur Fiona Ferro (64e) en quart de finale et Caroline Garcia en demie (73e), elle devient la cinquième française à atteindre le top 100 derrière Kristina Mladenovic qui est la mieux classée (63e). Le top 10 reste inchangé à part Simona Halep qui recule d’une place et se retrouve aujourd’hui à la 10e place derrière GarbIñe Muguruza. Ashleigh Barty toujours en tête.

Le classement WTA au 19 juillet 2021 :

1. Ashleigh Barty (AUS) 9.635 pts

2. Naomi Osaka (JPN) 7.336

3. Aryna Sabalenka (BLR) 6.965

4. Sofia Kenin (USA) 5.640

5. Bianca Andreescu (CAN) 5.331

6. Elina Svitolina (UKR) 5.125

7. Karolina Pliskova (CZE) 4.975

8. Iga Swiatek (POL) 4.695

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 4.165 (+1)

10. Simona Halep (ROM) 4.115 (-1)

11. Barbora Krejcikova (CZE) 4.113 (+2)

12. Belinda Bencic (SUI) 4.085 (-1)

13. Petra Kvitova (CZE) 3.985 (-1)

14. Victoria Azarenka (BLR) 3.845

15. Jennifer Brady (USA) 3.830

16. Serena Williams (USA) 3.641

17. Elise Mertens (BEL) 3.495

18. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 3.420

19. Maria Sakkari (GRE) 3.420

20. Elena Rybakina (KAZ) 3.083

…

63. Kristina Mladenovic (FRA) 1.260 (+3)

64. Fiona Ferro (FRA) 1.248 (-12)

66. Alizé Cornet (FRA) 1.235 (-7)

73. Caroline Garcia (FRA) 1.150 (+3)

98. Clara Burel (FRA) 850 (+27)