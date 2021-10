Vainqueur à Anvers en Belgique ce dimanche, Jannik Sinner a également gagné des places au classement ATP. Il passe devant Roger Federer qui est aujourd’hui 15e.

Sorti du top 10 la semaine dernière, le Suisse poursuit sa descente avec désormais une place de 15e mondial. 11e joueur mondial lundi dernier, il est doublé par le jeune italien qui gagne deux places dans u classement toujours largement dominé par le Serbe Novak Djokovic. Federer est désormais derrière les deux Canadiens Felix Auger-Aliassime (12e) et Denis Shapovalov (13e, +2) ainsi que le Britannique Cameron Norrie, récemment victorieux à Indian Wells. Rappelons qu’Aslan Karatsev vainqueur chez lui à Moscou gagne 3 places pour intégrer le top 20 à la 19e place.

Dans le top 10, on retrouve Casper Ruud 8e, juste devant Dominic Thiem. Parmi les Français, les seuls du top 100 à progresser sont Benoît Paire (44e, +3) et Adrian Mannarino (50e, +1).

Classement ATP publié lundi :

1. Novak Djokovic (SRB) 11430 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9630

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7930

4. Alexander Zverev (GER) 6680

5. Rafael Nadal (ESP) 5635

6. Andrey Rublev (RUS) 5560

7. Matteo Berrettini (ITA) 4688

8. Casper Ruud (NOR) 3615 (+1)

9. Dominic Thiem (AUT) 3405 (-1)

10. Hubert Hurkacz (POL) 3378

11. Jannik Sinner (ITA) 3260 (+2)

12. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3196

13. Denis Shapovalov (CAN) 2903 (+1)

14. Cameron Norrie (GBR) 2895 (+1)

15. Roger Federer (SUI) 2785 (-4)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2693 (-3)

17. Christian Garin (CHI) 2510

18. Pablo Carreño (ESP) 2400

19. Aslan Karatsev (RUS) 2392 (+3)

20. Roberto Bautista (ESP) 2225

…

21. Gaël Monfils (FRA) 2213 (-2)

29. Ugo Humbert (FRA) 1728 (-1)

44. Benoît Paire (FRA) 1270 (+3)

50. Adrian Mannarino (FRA) 1144 (+1)

63. Benjamin Bonzi (FRA) 1004

65. Arthur Rinderknech (FRA) 1000

76. Richard Gasquet (FRA) 899 (-3)

84. Corentin Moutet (FRA) 848

87. Jérémy Chardy (FRA) 829