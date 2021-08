Comme chaque lundi, l’ATP sort le classement actualisé suite au tournoi de la semaine dernière en l’occurrence Washington.

Grand vainqueur dans la capitale américaine, Jannik Sinner s’offre une belle progressions et intègre aujourd’hui le top 20 mondial alors qu’il est seulement âgé de 19 ans. L’Italien se retrouve 15e avec un bon de 9 places. Battu en finale par Sinner, Mackenzie McDonald fait lui aussi un bond spectaculaire avec plus 43 places, pour lui permettre d’occuper le 64e rang mondial. Sorti au deuxième tour pour son retour à la compétition, Rafael Nadal abandonne sa troisième place au Grec Stefanos Tsitsipas, alors que le classement est toujours dominé de la tête et des épaules par Novak Djokovic devant Daniil Medvedev. Notre Français Gaël Monfils descend du top 20 et deveint désormais le 24e joueur au monde.

Classement ATP au lundi 9 août 2021 :

1. Novak Djokovic (SRB) 12113 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9643

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8115 (+1)

4. Rafael Nadal (ESP) 7315 (-1)

5. Alexander Zverev (GER) 7183

6. Dominic Thiem (AUT) 6915

7. Andrey Rublev (RUS) 6005

8. Matteo Berrettini (ITA) 5533

9. Roger Federer (SUI) 4215

10. Denis Shapovalov (CAN) 3625

11. Pablo Carreño (ESP) 3260

12. Casper Ruud (NOR) 3205

13. Hubert Hurkacz (POL) 3118

14. Diego Schwartzman (ARG) 2913

15. Jannik Sinner (ITA) 2745 (+9)

16. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2693 (-1)

17. Alex De Minaur (AUS) 2600 (+1)

18. Roberto Bautista (ESP) 2585 (-2)

19. David Goffin (BEL) 2513 (+1)

20. Cristian Garín (CHI) 2475 (-1)

…

24. Gaël Monfils (FRA) 2253 (-7)

64. Mackenzie McDonald (USA) 1060 (+43)