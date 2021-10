Cameron Norrie a remporté le Masters 1000 d’Indian Wells la nuit dernière en battant en finale Nikoloz Basilashvili. Si le Britannique fait un bond au classement, pour Roger Federer c’est un coup dur. Le Suisse n’est plus dans le top 10.

Comme chaque lundi, l’ATP a actualisé son nouveau classement et l’ancien numéro un mondial, blessé depuis la fin de Wimbledon ne se trouve plus dans le top 10. Forfait jusqu’à la fin de la saison, Federer ambitionne de revenir en 2022 et il rétrograde aujourd’hui au 11e rang mondial derrière le Polonais Hubert Hurkacz et le Norvégien Casper Ruud qui se trouve au 9e rang mondial. Son absence en Californie à Indian Wells lui aura coûté près de 480 points et son avance sur ses poursuivants a aujourd’hui fondu comme neige au soleil. Agé de 40 ans, il espère revenir et ainsi pouvoir être en capacité de réintégrer le top 10.

Outre Federer, le classement change avec l’exceptionnelle performance de Cameron Norrie vainqueur cette semaine en Californie. Désormais, il pointe à la 15e place, tandis que son adversaire en finale, Basilashvili est 27e avec 9 places de gagnées. Chez les Français, Gaël Monfils perd un rang mais reste toujours dans le Top 20, à la 19e place. Classement toujours dominé par Novak Djokovic, devant Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas.

Classement ATP au 18 octobre 2021 :

1. Novak Djokovic (SRB) 11430 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9630

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7995

4. Alexander Zverev (GER) 6930

5. Rafael Nadal (ESP) 5635 (+1)

6. Andrey Rublev (RUS) 5560 (-1)

7. Matteo Berrettini (ITA) 4858

8. Dominic Thiem (AUT) 3815

9. Casper Ruud (NOR) 3615 (+1)

10. Hubert Hurkacz (POL) 3378 (+2)

11. Roger Federer (SUI) 3285 (-2)

12. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3263 (-1)

13. Diego Schwartzman (ARG) 2970 (+2)

14. Denis Shapovalov (CAN) 2903 (-1)

15. Cameron Norrie (GBR) 2895 (+11)

16. Jannik Sinner (ITA) 2895 (-2)

17. Christian Garín (CHI) 2510

18. Pablo Carreño (ESP) 2445 (-2)

19. Gaël Monfils (FRA) 2383 (-1)

20. Roberto Bautista (ESP) 2270 (-1)

…

28. Ugo Humbert (FRA) 2045 (-3)

47. Benoît Paire (FRA) 1270 (+2)

51. Adrian Mannarino (FRA) 1144 (+7)

63. Benjamin Bonzi (FRA) 1022

65. Arthur Rinderknech (FRA) 965 (+5)

73. Richard Gasquet (FRA) 921 (+15)

84. Corentin Moutet (FRA) 848 (-1)

87. Jérémy Chardy (FRA) 829 (-12)

97. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 770 (+3)