La performance historique de Rafael Nadal, qui a remporté dimanche un 21e titre du Grand Chelem, n’a pas bouleversé le classement ATP, dont Novak Djokovic reste le leader lundi, devant le finaliste malheureux de l’Open d’Australie Daniil Medvedev. Seul changement dans le Top 10 mondial, l’Italien Matteo Berrettini grimpe d’une place, au 6e rang, juste derrière Nadal, qui l’a éliminé en demi-finales à Melbourne. Côté français, Gaël Monfils gagne 4 places après son quart de finale, Adrian Mannarino (huitième de finaliste) et Corentin Moutet grimpent eux de 11 places.



1. Novak Djokovic (SRB) 11015 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 10125

3. Alexander Zverev (GER) 7780

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7170

5. Rafael Nadal (ESP) 6875

6. Matteo Berrettini (ITA) 5278 (+1)

7. Andrey Rublev (RUS) 4830 (-1)

8. Casper Ruud (NOR) 4065

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3923

10. Jannik Sinner (ITA) 3705

11. Hubert Hurkacz (POL) 3336

12. Denis Shapovalov (CAN) 2930 (+2)

13. Cameron Norrie (GBR) 2865 (-1)

14. Diego Schwartzman (ARG) 2640 (-1)

15. Aslan Karatsev (RUS) 2633

16. Gaël Monfils (FRA) 2553 (+4)

17. Pablo Carreño (ESP) 2475 (+4)

18. Christian Garín (CHI) 2420 (+1)

19. Roberto Bautista (ESP) 2385 (-1)

20. Taylor Fritz (USA) 2310 (+2)

…

40. Ugo Humbert (FRA) 1318

54. Benoît Paire (FRA) 1120 (+2)

58. Adrian Mannarino (FRA) 1049 (+11)

60. Arthur Rinderknech (FRA) 1042 (-12)

68. Benjamin Bonzi (FRA) 924 (-5)

69. Hugo Gaston (FRA) 921 (-2)

75. Richard Gasquet (FRA) 852 (+6)

89. Corentin Moutet (FRA) 772 (+11)