Serena Williams stagne… La joueuse de tennis, absente des courts depuis juin 2021 et le premier tour de Wimbledon, régresse au classement WTA et figure désormais à la 247e place… Un constat qui la force à penser à sa retraite.

« Je suis prête pour ce jour. Je me prépare pour ce jour depuis plus d’une décennie. Je pense qu’il est très important d’avoir toujours un plan, et j’ai toujours eu un plan », a déclaré Serena Williams dans une interview accordée à Online.

Pour rappel, Serena Williams, 40 ans, cherche à remporter un 24e titre en Grand Chelem : le graal qui lui permettrait d’égaler le record de Margaret Court.