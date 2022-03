Les directeurs de tournois se retrouvent traditionnellement chaque année à Miami pour discuter et organiser le calendrier des tournois ATP. Plusieurs changements ont été décidés lors de cette réunion, on vous briefe sur les trois points essentiels à retenir.

Les tournois en Chine maintenus

Alors que l’ATP s’était affirmée solidaire avec la WTA dans son boycott des tournois prévus en Chine, il n’en est plus rien. La tournée en Chine, avec les tournois de Chengdu, Zhuhai, Pékin et Shanghai, sera maintenue pour 2023 malgré l’affaire Peng Shuai. Le tournoi de Moscou, qui a été annulé en 2022, reprendra également place en 2023.

Madrid et Rome en format Grand Chelem

Les instances se penchent de plus en plus sur l’évolution des règlements et l’avenir du tennis. Parmi les différentes volontés de l’ATP figure celle d’allonger les Masters 1000 sur 15 jours au lieu d’une semaine. L’information à retenir est que ce sera donc le cas dès 2023, avec l’instauration de ce format étendu pour les Masters 1000 de Madrid et Rome, précédant Roland-Garros.

Le Moselle Open décalé après Bercy

Le Moselle Open de Julien Boutter aura donc lieu après le Masters 1000 de Bercy à partir de 2023, lui qui était initialement prévu en septembre. Une résolution positive pour le tournoi français puisque celui-ci souffrait de la concurrence de la Laver Cup mais également de la Coupe Davis, qui se tenaient simultanément du Moselle Open et lui nuisaient en terme d’actualité.