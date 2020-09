La Française Caroline Garcia, 50e mondiale, a réussi l’exploit de battre la Tchèque Karolina Pliskova, tête de série N.1, en deux sets 6-1, 7-6 (7/2) pour se qualifier pour le 3e tour de l’US Open. Au prochain tour, Garcia affrontera l’Américaine Jennifer Brady.

“L’entame de match et ma mentalité pendant tout le match. Au retour de service, qui est une de ses forces, j’ai réussi à très souvent la faire jouer, ça l’a sûrement fait douter un peu. Elle a l’habitude d’avoir des points gratuits avec son service et aujourd’hui (mercredi) elle en a peut-être eu un peu moins que d’habitude. C’était un point super important pour moi, surtout qu’il m’avait un peu fait défaut lors des derniers tournois. J’ai réussi à rester calme quand les choses se sont un peu compliquées dans le deuxième set. Mentalement, j’étais là et j’ai cru en mes chances”, a indiqué la Française dans L’Equipe.

Avant de poursuivre : “Elle fait définitivement partie de mes très bonnes victoires, avec des matches solides jusqu’à la fin. Peut-être pas sur le podium mais très haut (sourire). C’est un match important qui me donne vraiment confiance. J’ai pris vachement de plaisir à jouer, dans les moments où ça allait bien pour moi et dans les moments plus durs, c’est ça le plus important.”