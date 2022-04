Ancien numéro 1 mondial et désormais consultant pour Tennis Channel, Jim Courier a suivi de très près le sacre de Carlos Alcaraz en Floride et comme beaucoup, il fut époustouflé.

Carlos Alcaraz, vainqueur de son troisième titre en carrière (après Umag et Rio), et de son premier grand trophée à 18 ans après un tournoi magistral, est en train de provoquer un séisme au sein de la planète tennis. Nouveau 11e mondial, le jeune espagnol a vraiment impressionné tout le monde et fait vraisemblablement l’unanimité, du simple fan à l’ancien champion. A tel point que l’ancien numéro 1 mondial l’a comparé avec Rafael Nadal durant la finale, et a même déclaré qu’Alcaraz était sans contestation meilleur que le Mallorcain au même âge. Il faut dire que le poulain de Juan Carlos Ferrero n’affiche aucun point faible, que ce soit sur le plan tennistique, physique ou mental, ce qui est effrayant à 18 ans. « Alcaraz est meilleur que Nadal à son âge et c’est la première fois depuis Rafa qu’un jeune est aussi fort, il n’y aucun doute là‐dessus. » a déclaré Courier.