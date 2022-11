L’équipe de France a remporté son barrage de maintien en Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) contre les Pays-Bas (3-0) grâce au succès de Caroline Garcia face à Lesley Kerkhove en deux sets, 6-2, 6-3, samedi au Portel (Pas-de-Calais).

Les Bleues, qui menaient 2 à 0 à l’issue de la première journée vendredi après les victoires d’Alizé Cornet et de Diane Parry, n’ont donc pas tremblé pour surclasser les Néerlandaises et évolueront toujours dans l’élite en 2023. Caroline Garcia, qui a remporté lundi soir aux États-Unis le Masters, prestigieux tournoi réunissant en fin de saison les huit meilleures de la saison, avait été laissée au repos afin de récupérer des efforts consentis au Texas et du long voyage pour rejoindre le nord de la France. Samedi, la Lyonnaise de 29 ans a fini le travail avec autorité après 1h25 de jeu face à la N.1 batave, Lesley Kerkhove, qui pointe seulement au 207e rang du classement WTA mais a pourtant opposé une belle résistance à la N.4 mondiale dans un Chaudron bouillant.

La France, battue au premier tour par l’Italie (3-1) en avril, a donc conservé sa place dans l’élite mondiale et connaîtra dimanche son adversaire pour la prochaine rencontre prévue en avril 2023 et qualificative pour les phases finales de la compétition.