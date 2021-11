La France éliminée dès les phases de poule, ce sont les Suisses et les Russes qui vont s’affronter pour tenter de remporter la toute première Billie Jean King Cup, anciennement Fed Cup. L’ex-joueuse française Marion Bartoli s’en est pris à la compétition, dans les Grandes Gueules du sport.

« C’est vrai que la Fed Cup et la Coupe Davis étaient trop chronophage. C’était trop chaque année. Ils auraient dû se dire : ‘On va le faire tous les deux ou trois ans’. Ils ont voulu tout regrouper sur une semaine et se sont dit, ‘ça va être génial’. Sauf que n’est pas possible ! Il y a une seule ville hôte donc si ce n’est pas le pays qui joue, tout le monde n’en a rien à foutre… En plus, les rencontres commencent à 10h30 donc personne ne regarde, surtout pendant Bercy… La solution ? On redonne de la dimension à cette compétition, tous les trois ans et on en fait un grand rendez‐vous. Comment a‑t‐on pu détruire la Coupe Davis aussi comme ça avec des poules à Innsbruck et des phases finales à Madrid ? C’est de l’immense n’importe quoi, c’est ridicule, c’est affligeant, comment on a pu en arriver là ?! », a-t-elle déclaré sur RMC Sport.

La Coupe Davis aura elle lieu du 25 novembre au 5 décembre.