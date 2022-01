Alors que toute la sphère du tennis (et pas que) a les yeux braqués sur la situation de Novak Djokovic, de son côté le Suisse Roger Federer a fêté un anniversaire un peu spécial : sa 1000e victoire en carrière, qui remonte au 11 janvier 2015 !

Oublions quelques instants l’affaire Djokovic, pour célébrer le 7e anniversaire de la 1000e victoire en carrière de Roger Federer. Pour cela, il faut remonter au 11 janvier 2015, quand le Suisse s’impose face au Canadien Milos Raonic à Brisbane (6-4, 6-7, 6-4). Il devient à ce moment-là le 3e joueur de l’histoire du tennis avec 1000 victoires en carrière.

Depuis ce jour, Roger Federer a ajouté pas moins de 245 nouvelles victoires à son compteur, faisant grimper son total à 1245 victoires. Il ne manque donc plus que 30 petits succès à Federer pour égaler (puis dépasser) son homologue suisse Jimmy Connors, qui a remporté 1275 rencontres tout au long de sa carrière. Espérons alors que le joueur de 40 ans pourra revenir en forme sur les terrains le plus vite possible, lui qui s’est blessé au genou pendant le tournoi de Wimbledon l’été dernier.