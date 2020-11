Invité de dernière minute pour pallier au forfait de Casper Ruud lors de l’exhibition du Nordic Masters, Benoît Paire a vécu des débuts difficiles en s’inclinant d’entrée face au jeune danois de 17 ans, Holger Rune.

Alors que Daniil Medvedev vient de mettre un terme à cette saison 2020 de tennis en remportant le dernier tournoi de l’année, le Masters de Londres, Benoît Paire, lui, se projette et se prépare déjà pour 2021. Pour repartir sur de bonnes bases après une fin de saison complètement ratée, l’Avignonnais a participé à une exhibition au Danemark, le Nordic Masters, pour retrouver des sensations. Appelé en remplacement du Norvégien Casperd Ruud, le Frenchy a perdu d’entrée contre un jeune espoir du tennis, Holger Rune, 17 ans et ex-numéro un mondial junior, après s’être procuré deux balles de match (7-5, 3-6, 7-5). Mais rien d’inquiétant pour notre Benoît national, qui a annoncé sur sa story Instagram qu’il était « très content de son niveau physique et tennistique ».