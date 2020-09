Pour ceux qui ne le savaient pas : oui, Benoît Paire a été en couple avec la célèbre chanteuse Shy’m pendant quelques temps. Une relation qui s’est voulue discrète mais sur laquelle revient le joueur de tennis dans la préface du livre “Out!” du journaliste Quentin Moynet.

“La rupture m’a détruit, j’étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n’avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d’elle avec émotion.” a déclaré Benoît Paire dans la préface. “Je ne pouvais pas être seul. Je suis passé à côté de certains matchs parce que mon ex me manquait trop, je pensais à elle en jouant.“