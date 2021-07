Engagé sur le tournoi ATP d’Hambourg cette semaines, Benoît Paire a passé son premier tour après abandon de son adversaire Ricardas Berankis dans le deuxième set.

Une bonne nouvelle pour le Français qui était une fois de plus mal embarqué dans cette rencontre mais qui s’en sort bien au final. Après cette qualification, il est revenu sur le match et se confie même sur sa forme du moment. Il souffre d’une blessure mentale depuis plusieurs mois et vit une période délicate. « Je suis désolé pour Ricardas qui est un bon joueur et un mec sympa, a déclaré Benoît Paire au micro du speaker. Mais je ne vous cache pas que ça fait du bien de gagner. Moi j’ai une blessure mentale depuis un an. » Explique-t-il devant les médias. Au prochain tour, il retrouvera le vainqueur du duel Nagal face à Juan-Pablo Varillas.