Benoît Paire, qui faisait pour son retour à la compétition après être resté à l’isolement aux États-Unis suite à un test positif au coronavirus, a été battu lundi par l’Italien Jannik Sinner (2-6, 1-6) au 1er tour du Masters 1000 de Rome.

Cette défaite était hélas prévisible. Dimanche soir, Benoît Paire, qui souhaitait avoir 24 h de plus pour retrouver le rythme, s’en était violemment pris aux organisateurs du tournoi de Rome en fustigeant sur Twitter une “programmation de merde”: “J’ai fait une seule demande, c’est de jouer mardi pour avoir un jour de plus d’entraînement avec ce qu’il m’est arrivé à New York, et comme je joue un Italien vous me mettez Lundi!!”